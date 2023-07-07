Салихова высмеяла переход Фернандеса в «Зенит»

Зарема Салихова, жена бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала информацию о переходе экс-защитника ЦСКА Марио Фернандеса в петербургский «Зенит».

«Старый конь борозды, то есть стрелку, не испортит. Возможно, Боярский просил коня», - цитирует Зарему Sport24.

Фернандес известен в России по выступлениям за московский ЦСКА. Цвета «армейского» коллектива натурализованный бразилец защищал с 2012 по 2022 год.

Ранее сообщалось, что Марио договорился с «Зенитом» о подписании двухлетнего трудового соглашения. Согласно условиям сделки, заработная плата игрока составит 2,5 миллиона евро за сезон.