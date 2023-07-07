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Защитник «Пари НН» Александров — о Горлове: «Возможно, ему было непросто работать именно с нашей командой»

07 Июля 2023 • 13:34 Комментировать
Пари НН
...
Зенит
22.07 15:15

Защитник «Пари НН» Виктор Александров высказался о бывшем главном тренере нижегородской команды Артёме Горлове.

Напомним, 36-летний Горлов возглавлял «Пари НН» в период с 31 декабря 2022 года по апрель 2023. Под руководством молодого специалиста нижегородцы потерпели четыре поражения в четырёх матчах РПЛ.

«Требования у Горлова специфические. Я все их понимал, было комфортно. Может, его подход не сработал на уровне Премьер-лиги. Возможно также, что ему было непросто работать именно с нашей командой», — цитирует Александрова Sport24.

В настоящий момент «Пари НН» возглавляет Сергей Юран. Свой первый матч в новом сезоне нижегородцы проведут 22 июля против действующего чемпиона страны «Зенита».

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Евро-Футбол.Ру,
Виктор Александров Пари НН Артём Горлов
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