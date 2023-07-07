​Широков верит, что ЦСКА и «Спартак» бросят вызов «Зениту»

Известный в прошлом российский футболист Роман Широков ответил на вопрос о том, кто может бросить вызов «Зениту» в новом чемпионате.

«Да те же ЦСКА или «Спартак». Почему нет? Ещё непонятно, что будет с самим «Зенитом». Им просто никто не создавал условия, чтобы «Зенит» нервничал», - сказал Широков, чьи слова приводятся на страницах сайта «Матч ТВ».

Стоит напомнить, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из пяти последних сезонов. В первом туре следующего сезона РПЛ команда Сергея Семака сыграет против «Пари НН» 22 июля.

Добавим, что 15 июля «Зенит» сыграет против ЦСКА в Суперкубке. Битва за трофей пройдёт в Казани.