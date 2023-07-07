Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Непомнящий высказался о возможном трансфере Марио Фернандеса в ЦСКА эксклюзив

07 Июля 2023 • 13:29 Комментировать

Известный российский специалист Валерий Непомнящий в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о возможном переходе экс-защитника ЦСКА Марио Фернандеса в «Зенит».

- Думаете, Марио усилит питерцев?

- С точки зрения встроения в конструкцию игры «Зенита» точно усилит. Он придаст вариативности в атаке, а в обороне он не так хорош. Посмотрим, как Семак впишет его в состав. Не могу прогнозировать его будущее, но в целом думаю, что он будет полезен.

- Он десятый игрок «Зенита» с бразильским паспортом. Вас это не смущает?

- Мы постоянно об этом говорим, а я постоянно восхищаюсь тем, как Семак управляет этой группой игроков. Они всегда хороши и мотивированы, в отличие от тех же аргентинцев, которые раньше были в «Зените». Марио - русский бразилец, к тому же абсолютный профессионал. Он не тот человек, который просто любуется собой на футбольном поле, а всегда отрабатывает.

- Давайте сравним действия руководства ЦСКА и «Динамо». Руководство «бело-голубых» смогло убедить Бальбуэну вернуться в команду, а «армейцы» упустили Фернандеса.

- Я в этом смысле как раз на стороне переговорщиков ЦСКА, которые не отступают от своих принципов. Бразильский клуб стал требовать за Марио деньги, которые москвичи не захотели платить. ЦСКА позволил Марио бесплатно уйти из клуба, взял на себя затраты, а в итоге ещё должен платить за него. Я на стороне управленцев ЦСКА.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Валерий Непомнящий Марио Фернандес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Июля
14:15 · Россия. Премьер-лига
Агент Гарре: «В данный момент по Бенжамину у нас нет ни одного предложения»
14:01 · Россия. Премьер-лига
Чинквини: «Работа в «Спартаке» стала отличным опытом для Ваноли»
13:58 · Россия. Премьер-лига
Экс-тренер «Спартака» Рианчо: «Готов рассмотреть предложения из РПЛ»
13:55 · Россия. Премьер-лига
​Журналист из Испании: «Из-за Мостового «Сельта» вылетела в Сегунду, Карпин лучше»
13:47 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА отклонил предложение «Бешикташа» по Зайнутдинову
13:41 · ФНЛ-2. Группа 4
​Карадениз возглавил «Рубин-2» официально
13:35 · Россия. Премьер-лига
Салихова высмеяла переход Фернандеса в «Зенит»
13:34 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Пари НН» Александров — о Горлове: «Возможно, ему было непросто работать именно с нашей командой»
13:33 · Россия. Премьер-лига
​Широков верит, что ЦСКА и «Спартак» бросят вызов «Зениту»
13:27 · Россия. Премьер-лига
Семак рассказал, когда Родригао присоединится к «Зениту»
13:22 · Россия. Премьер-лига
Бородюк высказался о переходе Фернандеса в «Зенит»
13:17 · Россия. Премьер-лига
Дуглас Сантос: «Всегда ходят слухи об интересе из Англии, из Германии, но ничего конкретного нет»
13:16 · Россия. Премьер-лига
​Широков не стал называть Абаскаля хорошим тренером
13:10 · Россия. Премьер-лига
​Галактионов высказался о будущем Изидора
12:58 · Россия. Премьер-лига
​Новый исполнительный директор «Спартака» назвал свою задачу
Все новости
Рекомендуем