Известный российский специалист Валерий Непомнящий в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о возможном переходе экс-защитника ЦСКА Марио Фернандеса в «Зенит».

- Думаете, Марио усилит питерцев?

- С точки зрения встроения в конструкцию игры «Зенита» точно усилит. Он придаст вариативности в атаке, а в обороне он не так хорош. Посмотрим, как Семак впишет его в состав. Не могу прогнозировать его будущее, но в целом думаю, что он будет полезен.

- Он десятый игрок «Зенита» с бразильским паспортом. Вас это не смущает?

- Мы постоянно об этом говорим, а я постоянно восхищаюсь тем, как Семак управляет этой группой игроков. Они всегда хороши и мотивированы, в отличие от тех же аргентинцев, которые раньше были в «Зените». Марио - русский бразилец, к тому же абсолютный профессионал. Он не тот человек, который просто любуется собой на футбольном поле, а всегда отрабатывает.

- Давайте сравним действия руководства ЦСКА и «Динамо». Руководство «бело-голубых» смогло убедить Бальбуэну вернуться в команду, а «армейцы» упустили Фернандеса.

- Я в этом смысле как раз на стороне переговорщиков ЦСКА, которые не отступают от своих принципов. Бразильский клуб стал требовать за Марио деньги, которые москвичи не захотели платить. ЦСКА позволил Марио бесплатно уйти из клуба, взял на себя затраты, а в итоге ещё должен платить за него. Я на стороне управленцев ЦСКА.