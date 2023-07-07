Семак рассказал, когда Родригао присоединится к «Зениту»

Рулевой петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о состоянии защитника Родригао, пропустившего концовку прошлого сезона из-за повреждения.

«Родригао присоединится к команде после Суперкубка. Дальше мы будем смотреть, насколько быстро он сможет восстановиться. В любом случае это процесс длительный», - приводит слова специалиста пресс-служба «сине-бело-голубых».

В минувшем сезоне Родригао принял участие в 22 поединках чемпионата России. Защитник забил один гол и получил три желтые карточки. Вместе с командой бразилец стал чемпионом Премьер-лиги.