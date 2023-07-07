Бородюк высказался о переходе Фернандеса в «Зенит»

Известный футбольный специалист Александр Бородюк поделился мнением о возможном переходе защитника Марио Фернандеса в петербургский «Зенит».

«Меня этот сериал абсолютно не интересует. У Марио своя жизнь и футбольная карьера. Мне всё равно, где Фернандес будет играть», - приводятся слова тренера на страницах «Чемпионата».

Накануне появились новости о назревающем переходе 32-летнего экс-защитника ЦСКА в «Зенит». Стороны якобы согласовали трудовое соглашение на два года. Заработная плата футболиста составит 2,5 миллиона евро. Последние полгода Фернандес провел в бразильском «Интернасьонале».