Бразилец с тонкой душевной организацией: почему Марио Фернандеса не стоит клеймить предателем

32-летний бразильский защитник с российским паспортом Марио Фернандес ожидаемо подвергся большой критике за своё стремление перейти в «Зенит» из Санкт-Петербурга. Многие буквально поражены тем, какой фортель выкинула легенда московского ЦСКА, отдавшая клубу десять лет своей игровой карьеры и клявшаяся ему в безусловной верности. Однако сейчас сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» выступает в качестве адвоката Марио Фернандеса и объясняет, почему не стоит выставлять его исключительно в негативном свете.

Финальный денежный аккорд

Во-первых, футбол в нынешнее время всё-таки гораздо больше про работу и коммерцию, нежели чем про клубный патриотизм. Тем более понятно повышенное внимание футболиста на закате карьеры к своим заработкам, поскольку кран больших финансов у него скоро перекроется, если он не переключит его на тренерскую деятельность либо рекламные контракты. А привычный уровень жизни при этом опускать-то не хочется.

И потом, не надо забывать, что ещё дадут о себе знать старые травмы, в результате чего могут потребоваться операции и приличные на них расходы. Это уже не говоря просто о желании обеспечить себя на всю оставшуюся жизнь. Поэтому понятно желание Фернандеса перейти в «Зенит», если ему там обещают больший размер зарплаты и предлагают более длинный контракт, чем в ЦСКА. И также в финансовом плане понятно желание его агента, чтобы Марио сказал «да» именно питерскому клубу.

Мы не просто так выше написали о клятве верности Фернандеса в отношении ЦСКА. Вот что летом 2021 года Марио говорил в интервью Sport24: «В России ни в какой другой команде играть не буду. И не остановлюсь ни на секунду, чтобы послушать предложение любого российского клуба. Для меня это просто невозможно — перейти в другой российский клуб. Уважаю все команды из России, «Зенит», без сомнения, хороший клуб, но мой дом — ЦСКА». Учитывая, что Фернандес давал не так много интервью, это как раз тот случай, когда ему лучше было промолчать.

А кто должен был заплатить?

В апреле нынешнего года стало известно, что Марио Фернандес расторг контракт с бразильским «Интернасьоналом» досрочно по личным причинам. Кто погасил неустойку в размере немного менее 400 тысяч евро? Не всё было ясно в этом плане. То писали, что столько должен заплатить следующий клуб Марио, то прошла информация, что Фернандес сам выложил эту сумму, а «Зенит» обязался ему компенсировать её. Но в любом случае Марио не хотел здесь терять свои деньги.

ЦСКА прямо и публично заявил, что не считает нужным платить что-то за Фернандеса. Общественность в лице разных футбольных экспертов согласилась с этой позицией «армейского» клуба, упирая на то, что Марио и так много получил от ЦСКА, в том числе возможность бесплатно уйти из клуба раньше окончания контракта и содействие в получении российского паспорта. Ну а что сам Фернандес? Ну а он, видимо, посчитал, что это для него неприемлемо, когда клуб, который он в своё время предпочёл мадридскому «Реалу» и которому он верой и правдой сквозь травмы служил десять лет карьеры, публично отказался выложить ради него, скажем так, символическую сумму.

Понять и простить

Не секрет, что бразильские футболисты зачастую имеют склонность к эмоциональным перепадам и спонтанным решениям. Марио Фернандес – пример как раз из этой области. Да, в ЦСКА он казался послушным паинькой, но это было обманчивое впечатление. Раньше в Бразилии его преследовали проблемы с алкоголем, он проходил реабилитацию в клинике из-за депрессии, опаздывал на рейс сборной из-за посещения ночного клуба… В общем, у Марио неустойчивая психика и тонкая душевная организация.

С другой стороны, на протяжении десяти лет подряд в ЦСКА ему удавалось держать себя в узде, не хандрить и не доставлять проблемы клубу, благодаря чему в России и сформировался образ Фернандеса как во всех смыслах хорошего парня. Однако в итоге природа взяла своё, и Марио в каком-то смысле пустился во все тяжкие. Приостановил карьеру, возобновил карьеру, ушёл отсюда, ушёл оттуда, захотел сюда, передумал, захотел туда, взял свои громкие слова назад... Такой уж он есть, Марио Фернандес, ничего не поделаешь. Поэтому «Зениту» тоже надо держать ухо востро, подписывая контракт с таким весьма противоречивым футболистом.

Кирилл Иванцов