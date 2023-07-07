​Широков не стал называть Абаскаля хорошим тренером

Известный в прошлом российский футболист Роман Широков ответил на вопрос о рулевом «Спартака» Гильермо Абаскале. У Широкова спросили, является ли Абаскаль хорошим тренером.

«Хороший тренер тот, кто показывает стабильный результат. А пока этим Абаскаль похвастаться не может. Поэтому пока нельзя сказать, что он - хороший тренер. Неплохой, перспективный - да», - сказал Широков, чьи слова приводятся на страницах сайта «Матч ТВ».

Широков также отметил, что Абаскаль является молодым тренером, который ещё учится.

Как известно, Гильермо Абаскаль принял «Спартак» прошлым летом. Под руководством испанца команда заняла третье место в прошлом чемпионате России.

Первый официальный матч в сезоне 2023/2024 «Спартак» проведёт 23 июля – против «Оренбурга».