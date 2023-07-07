​Галактионов высказался о будущем Изидора

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов дал комментарий по поводу будущего нападающего Вильсона Изидора.

«У него есть небольшое недовосстановление, поэтому решили ему дать паузу. К следующей игре он будет готовиться. Остаётся ли он в команде на предстоящий сезон? Почему нет? У него длительный контракт», - сказал Галактионов, чьи слова приводит ТАСС.

Вильсону Изидору 22 года. В «Локомотив» француз перебрался посреди сезона 2021/2022. За «железнодорожников» Изидор провёл 36 матчей, в которых забил 17 голов и отдал шесть результативных передач на партнёров.

Для «Локомотива» сезона 2023/2024 начнётся 22 июля с матча против «Рубина».