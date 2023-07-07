​Новый исполнительный директор «Спартака» назвал свою задачу

В пятницу было объявлено о том, что должность исполнительного директора «Спартака» занял Сергей Белых. Функционер высказался на тему своей задачи в московском клубе.

«Сейчас уровень посещаемости, монетизации бренда «Спартак» не соответствует уровню этого бренда. Наша задача - сформулировать коммерческую концепцию так, чтобы потенциал бренда был реализован», - сказал Белых, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в последние годы должность исполнительного директора в «Спартаке» была вакантной.

Стоит добавить, что в прошлом месяце генеральным директором «Спартака» стал Олег Малышев. На этом посту он сменил Евгения Мележикова.

Первый матч сезона 2023/2024 «Спартак» проведёт 23 июля – против «Оренбурга».