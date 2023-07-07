​Семак недоволен календарём

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак выразил недовольство календарём. Ранее Премьер-лига России опубликовала расписание стартовых семи туров. Параллельно было обнародовано расписание кубковых игр.

«Действительно, мне непонятно, по какому принципу составляется календарь чемпионата и Кубка. С точки зрения зрелищности проще играть не через два дня на третий, а через три дня - на четвертый. Думаю, все тренеры меня поддержат», - слова Семака приводит пресс-служба «Зенита».

Семак отметил, что в нынешней ситуации тренерам приходится расставлять приоритеты в пользу чемпионата перед Кубком и применять ротацию.

Отметим, что «Зенит» под руководством Сергея Семака становился чемпионом России в каждом из пяти последних сезонов.