Ловчев - о Бонгонда: «Спартак» платит миллиард рублей, игрок должен соответствовать»

Бывший футболист сборной СССР и московского «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал потенциальный переход полузащитника «Кадиса» Тео Бонгонда в стан «красно-белых».

«Сумма трансфера называется около 10 мл евро. По нынешнему курсу «Спартак» платит за игрока миллиард рублей. Это огромные деньги, игрок обязан соответствовать», - говорится в сообщении Ловчева в социальных сетях.

В минувшем сезоне чемпионата Испании Бонгонда принял участие в 31 поединке Ла Лиги, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Бонгонда играет за «Кадис» с августа 2022 года. Срок трудового соглашение между сторонами истекает в 2026 году.