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Соседи пожаловались на Роналду, Месси нашли замену в США, а «Реал» определился с шорт-листом тренеров – в главных слухах недели

07 Июля 2023 • 12:42 Комментировать

В главных слухах недели вы узнаете, почему на Криштиану Роналду пожаловались соседи, кто должен заменить Лионеля Месси в США, и какие тренеры входят в шорт-лист «Реала». Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Соседи пожаловались на Роналду

После завершения карьеры Криштиану Роналду явно планирует жить в родной Португалии. Уже несколько лет звёздный нападающий строит шикарный особняк в Лиссабоне. Поговаривают, что на Роналду жалуются его соседи. Люди устали от строительных работ на участке футболиста, которые уже идут три года и точно продлятся ещё год. Соседям не нравится не только постоянный шум, но и пыль, которая распространяется на их территорию. Возможно, несколько футболок с автографами исправят ситуацию.

Мбаппе принимает решение

Будущее Килиана Мбаппе остаётся неопределённым. На днях президент «ПСЖ» Нассер аль-Хелаифи публично заявил о том, что форвард должен продлить контракт в ближайшее недели, иначе его выставят на трансфер. Уже несколько раз в прессе появлялась информация о согласовании перехода Мбаппе в «Реал». Сообщалось, что это будет рекордный трансфер в мировом футболе – мадридцы якобы заплатят больше 222 миллионов евро, которые «ПСЖ» в 2017 году выкладывал за Неймара. Впрочем, есть и другая информация. Поговаривают, что «Реал» не может профинансировать такой трансфер этим летом. Но выход есть – можно разбить платежи и согласовать график выплат. Это вопрос переговоров между клубами, хотя для начала свою окончательную позицию после ультиматума от «ПСЖ» должен сформировать футболист.

Ходят слухи, что в подписании Мбаппе всерьёз заинтересован ещё один клуб – «Ливерпуль». Гранд Премьер-лиги Англии якобы уже направил в «ПСЖ» своё предложение в 200 миллионов евро. Впрочем, переезд Килиана на Туманный Альбион на сегодняшний день кажется маловероятным.

Месси нашли замену в США

Лионель Месси ещё не дебютировал за «Интер Майами», а ему уже нашли замену. Судя по всему, в МЛС мыслят стратегически. В лиге понимают, что Месси вряд ли отыграет здесь больше трёх лет, поэтому думают над тем, кто будет главной звездой МЛС дальше. По слухам, идея американцев заключается в том, чтобы после чемпионата мира – 2026 пригласить Кристиана Пулишича. В МЛС хотят, чтобы следующей звездой лиги стал именно американец. Это было бы красиво, ведь ранее на родине Пулишич не играл. Уже в юном возрасте он отправился в Европу в молодёжку «Боруссии».

Как «Зенит» выиграл борьбу за Марио Фернандеса

Футбольная Россия активно обсуждает ситуацию с Марио Фернандесом. Ранее он десять лет провёл в ЦСКА, но теперь примерит футболку «Зенита». Сделка должна быть оформлена в самое ближайшее время. По информации прессы, питерский гранд выиграл борьбу за подписание Фернандеса за счёт денег – «сине-бело-голубые» предложили более высокую зарплату для игрока и более высокую выплату для его агента Жорже Машаду. Также появлялись сообщения о том, что представители Марио ранее предлагали услуги игрока другим статусным клубам Премьер-лиги – «Спартаку», «Локомотиву» и «Динамо». Впрочем, представители столицы от 32-летнего игрока отказались.

«Реал» определился в шорт-листом тренеров

Через год Карло Анчелотти станет главным тренером сборной Бразилии. К уходу итальянского специалиста «Реал» начинает готовиться уже сейчас. Слухи говорят о том, что мадридский клуб составил шорт-лист кандидатов. В него попали Хаби Алонсо («Байер»), Юлиан Нагельсманн (без клуба), Рауль Гонсалес (молодёжка «Реала») и Альваро Арбеола (команда U-19 «Реала»). Как видим, «сливочные» нацелились на молодых специалистов.

Слухи собирал Александр Тихий.

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