Турецкий клуб хочет подписать форварда «Пари НН»

Форвард Тимур Сулейманов, правами на которого владеет «Пари НН», может продолжить карьеру в Турции.

Согласно информации журналистов издания «Спорт-Экспресс», в услугах футболиста заинтересован «Газишехир Газиантеп». Сделка может быть оформлена в текущее трансферное окно.

Стоит отметить, что «Газишехир Газиантеп» после землетрясения в Турции снялся с участия в чемпионате, однако сохранил прописку в элитном дивизионе.

В сезоне-2022/2023 Сулейманов принял участие в 36 поединках за «Пари НН» во всех турнирах, записав на свой счет 12 забитых мячей и две результативные передачи.