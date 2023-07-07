Защитник «Пари НН» Александров: «В первый же день Юран сказал: «Мы не вылетим из РПЛ»

Защитник «Пари НН» Виктор Александров поделился мнением о главном тренере нижегородской команды Сергее Юране, который занял свой пост в начале апреля нынешнего года.

По словам футболиста, с самого первого для после своего назначения Юран был уверен в том, что «Пари НН» сумеет сохранить прописку в Премьер-лиге.

«В первый же день Юран сказал: «Мы не вылетим из РПЛ». Таким уверенным тоном, будто он из будущего и уже знает: «Как мы это сделаем — без разницы. Вы просто будете выполнять то, что я скажу, и мы останемся», — цитирует Александрова Sport24.

Напомним, что по итогам минувшего розыгрыша чемпионата России «Пари НН» занял 13-е место в турнирной таблице и попал в стыковые матчи, где по сумме двух встреч одолел «Родину» (3:2).