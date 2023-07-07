Широков отреагировал на трансфер Фернандеса в «Зенит»

Бывший футболист «Спартака» и «Зенита» Роман Широков высказался о назревающем переходе защитника Марио Фернандеса в петербургский клуб. С 2012 по 2022 год натурализованный бразилец выступал за столичный ЦСКА.

«Фернандес - культовый игрок для ЦСКА, он связан исключительно с этим клубом. И вот так оказаться в «Зените». Наверное, «армейским» фанатам должно быть обидно», - передает слова Широкова «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что между Фернандесом и «Зенитом» состоялись переговоры. Стороны договорились о подписании двухлетнего трудового соглашения. Зарплата защитника в стане «сине-бело-голубых» составит 2,5 миллиона евро.