Заслуженный арбитр Сергей Хусаинов в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о возможном переходе экс-защитника ЦСКА Марио Фернандеса в «Зенит».

- Фернандес - это усиление для «Зенита»?

- Безусловно, потому что он опытный игрок, к тому же россиянин.

- И немного бразилец.

- Да, но он играл за сборную России, так что не входит в число легионеров. Он качественный футболист, это усиление для «Зенита».

- А для ЦСКА - это нож в спину?

- Нет, это же бизнес и коммерция. Как правило где больше платят, туда и уходят. От больших денег отказываются крайне редко.

- Да, но два года назад он заявил, что никогда не перейдёт ни в один из российских клубов.

- Очередное подтверждение поговорки «Никогда не говори никогда». Такое бывает. Между словом и делом большая дорога.