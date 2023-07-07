Заслуженный арбитр Сергей Хусаинов в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о возможном переходе экс-защитника ЦСКА Марио Фернандеса в «Зенит».
- Фернандес - это усиление для «Зенита»?
- Безусловно, потому что он опытный игрок, к тому же россиянин.
- И немного бразилец.
- Да, но он играл за сборную России, так что не входит в число легионеров. Он качественный футболист, это усиление для «Зенита».
- А для ЦСКА - это нож в спину?
- Нет, это же бизнес и коммерция. Как правило где больше платят, туда и уходят. От больших денег отказываются крайне редко.
- Да, но два года назад он заявил, что никогда не перейдёт ни в один из российских клубов.
- Очередное подтверждение поговорки «Никогда не говори никогда». Такое бывает. Между словом и делом большая дорога.
Бан пользователя