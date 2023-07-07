Защитник «Пари НН» Александров заявил, что мечтает играть в Англии за «Ливерпуль»

Защитник «Пари НН» Виктор Александров признался, что мечтает уехать в Англию и выступать за «Ливерпуль».

Кроме того, 21-летний футболист заявил, что был бы рад переехать и в другой европейский чемпионат, где у него появится возможность развиваться.

«Хотелось бы уехать в Бельгию, Нидерланды, Австрию — без разницы. Везде там уровень отличный. Просто прочувствовать, как там люди относятся к делу», — приводит слова Александрова Sport24.

Напомним, что за «Пари НН» Александров выступает с февраля 2022 года. Ранее он защищал цвета казанского «Рубина» и латвийской «Валмиеры».

Действующий контракт защитника с нижегородским клубом рассчитан до конца 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает российского футболиста в 900 тысяч евро.