23-летний российский хавбек Кирилл Фольмер покинул «Ростов» , об этом сообщается на официальном сайте «жёлто-синих».

«Благодарим Кирилла за время, проведенное в «Ростове», а также желаем успехов в дальнейшей футбольной карьере», - говорится в публикации клуба из Ростова-на-Дону.

Напомним, что Фольмер являлся игроком «Ростова» с февраля 2021 года. В общей сложности Кирилл провел за ростовчан 23 поединка, в которых записал на свой счет две результативные передачи.

По итогам прошлого сезона подопечные Валерия Карпина финишировали на четвертом месте в таблице чемпионата России.