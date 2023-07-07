21-летний защитник Итало, правами на которого владела португальская «Санта-Клара», продолжит карьеру в Российской премьер-лиге. Новым местом работы игрока стал «Урал», об этом сообщается на официальном сайте екатеринбургского клуба.

В минувшем сезоне Итало принял участие в 12 поединках чемпионата Португалии и двух встречах Кубка португальской лиги. До переезда на Пиренеи защитник выступал в бразильских клубах.

По итогам прошлого сезона Российской премьер-лиги екатеринбургский коллектив набрал 36 баллов в 30 матчах и финишировал на 11-м месте в турнирной таблице.