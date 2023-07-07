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Шипицин: «Всё, что Марио Фернандес говорил два года назад, оказалось ерундой» эксклюзив

07 Июля 2023 • 11:31 Комментировать

Бывший полузащитник «Краснодара» Евгений Шипицин в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал вступление экс-защитника московского ЦСКА Марио Фернандеса в переговоры о контракте с санкт-петербургским «Зенитом».

- Какое-то время назад Фернандес же громко кричал, что кроме ЦСКА никуда в России не пойдёт. Видимо, в «Зените» ему больше насыпали, поэтому он и собрался туда. Думаю, здесь только финансовый вопрос сыграл свою роль, ЦСКА не смог предложить ему столько, сколько предложил «Зенит». Всё, что Марио говорил два года назад, оказалось ерундой. Я не знаю, в какой форме сейчас Фернандес, не следил за ним в «Интернасьонале», но думаю, что всё равно это будет усиление для «Зенита». Фернандес вроде был так предан ЦСКА, уверял, что он за эту команду до конца и никакой другой российский клуб его не заманит… А потом, видите, как всё поменялось.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Чемпионат России Евгений Шипицин Марио Фернандес РПЛ трансферы футбола - лето 2023
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