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Гилерме оценил вклад Дзюбы в игру «Локомотива»

07 Июля 2023 • 11:23 Комментировать

Страж ворот московского «Локомотива» Миринато Гилерме высказался о роли нападающего Артёма Дзюбы в команде.

«Он даёт нам силу. Артём является очень важным игроком для нас. Надеюсь, что в этом сезоне у него получится показать прекрасную игру, как он сделал это в прошлом сезоне», - передает слова Маринато ТАСС.

Дзюба пополнил ряды «железнодорожников» в феврале текущего года. 34-летний нападающий принял участие в 13 поединках за столичный коллектив, в которых записал на свой счет восемь забитых мячей и пять голевых передач. По завершении сезона форвард подписал новый контракт с «Локо» до лета следующего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба Гилерме
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