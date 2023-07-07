Ловчев назвал главный фактор перехода Фернандеса в «Зенит»

Бывший игрок московского «Спартака» и сборной СССР, а ныне футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился мнением о потенциальном переходе защитника Марио Фернандеса в петербургский «Зенит».

«Зенит» заплатил, сколько надо было, а ЦСКА нет. Это история - только про деньги. Я так понимаю, что ЦСКА хотел игрока вернуть бесплатно, а «Зенит» заплатил», - приводятся слова эксперта в его телеграм-канале.

Ранее в прессе сообщалось, что Фернандес подпишет с «Зенитом» двухлетнее трудовое соглашение. Заработная плата защитника составит 2,5 миллиона евро.

Марио выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год.