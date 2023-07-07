Семак подтвердил, что «Зениту» интересен Фернандес

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался касательно потенциального перехода экс-защитника московского ЦСКА Марио Фернандеса в стан «сине-бело-голубых».

«Мы вступили в контакт только после того, когда представитель игрока заявил, что ЦСКА утратил приоритетное право переговоров. Нам Фернандес интересен», - передает слова специалиста издание «Спорт-Экспресс».

Ранее появилась информация, что Фернандес договорился с «Зенитом» о подписании двухлетнего трудового соглашения. Оклад 32-летнего защитника в петербургском клубе составит 2,5 миллиона евро за сезон.

Марио выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год.