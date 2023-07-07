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Защитник «Пари НН» Александров: «От «Рубина» было странное отношение»

07 Июля 2023 • 11:01 Комментировать
Пари НН
...
Зенит
22.07 15:15

Защитник «Пари НН» Виктор Александров высказался о своём переходе в нижегородский клуб из «Рубина» в феврале 2022 года.

По словам 21-летнего футболиста, казанский клуб даже не пытался сохранить его в своём составе. Отметим, что за первую команду «Рубина» Александров не успел провести ни одного официального матча.

«От них было странное отношение, без стремления меня сохранить: «Хочешь — можешь поехать, возьмём тебя на сборы». Звучало странно. Вам это не надо, получается? Выходит, я сам должен настаивать: «хочу с вами»?» — приводит слова Александрова Sport24.

Ранее Александров рассказывал о том, что после ухода из «Рубина» он мог оказаться в «Зените», однако «Пари НН» был более настойчив в его подписании.

В минувшем сезоне защитник провёл в составе нижегородской команды 27 матчей и забил пять голов. Контракт Александрова с «Пари НН» рассчитан до конца 2026 года. 

 

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Виктор Александров Пари НН
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ПАРИ НН ЗЕНИТ
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