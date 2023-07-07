Назначен главный судья на Суперкубок России «Зенит» - ЦСКА

Названа судейская бригада, которая отработает на матче за Суперкубок России между петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА.

Как информирует пресс-служба РФС, главным рефери противостояния назначен Сергей Карасёв. Его ассистентами на бровках будут Алексей Лунёв и Игорь Демешко. Запасной арбитр – Артём Чистяков. За систему ВАР будут отвечать Виталий Мешков и Максим Гаврилин.

Суперкубок России пройдет на стадионе в Казани 15 июля.

Напомним, что по итогам минувшего сезона «Зенит» стал чемпионом Премьер-лиги, а ЦСКА выиграл кубок страны. В финале москвичи победили «Краснодар».