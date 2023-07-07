Селихов назвал лучшего вратаря в истории

Вратарь сборной России и московского «Спартака» Александр Селихов рассказал, кого считает лучшим голкипером в истории футбола.

«Лучший вратарь в истории? Тяжелый вопрос. Пусть будет Буффон. легенда! И как человек он тоже приятный», - передает слова голкипера издание «Спорт-Экспресс».

Буффон начал свою профессиональную карьеру в далеком 1995 году. В настоящий момент ему 45 лет. В минувшем сезоне Джанлуиджи выступал за «Парму».

Буффон известен по выступлениям за туринский «Ювентус» и «ПСЖ». В составе сборной Италии голкипер провел 176 поединков, в которых и пропустил 146 мячей.