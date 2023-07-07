Селихов - о сборной России: «Буду приезжать, даже на первенство бани»

Страж ворот московского «Спартака» Александр Селихов заявил, что готов выступать за сборную России, несмотря на отстранение от международных турниров.

«Когда я выходил на поле против Таджикистана, когда слушал гимн, мне хотелось заплакать. Буду приезжать, даже если Россия будет играть на первенство бани», - передает слова Селихова издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в феврале прошлого года все российские сборные и клубы были отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА. Из-за этого сборная России не сыграла в стыковых матчах за право поехать на чемпионат мира – 2022, а также не принимает участия в отборе Евро-2024.