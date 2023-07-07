Тарханов считает, что в новой команде Сперцян может потеряться

Известный российский тренер Александр Тарханов высказался о возможном переходе полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в европейский клуб.

По мнению Тарханова, 23-летнему футболисту очень важно оказаться в команде, где он получит возможность играть в привычный для себя футбол.

«Бывает случается так, что футболист попадает в непривычный ему стиль. Сперцян в «Краснодаре» привык к одному футболу, окажется в команде, где нужно бегать и бить вперёд, — может потеряться», — цитирует Тарханова «Матч ТВ».

В минувшем сезоне Сперцян провёл за «Краснодар» 41 матч, забил 14 голов и отдал 14 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Армении в 12 миллионов евро.