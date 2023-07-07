Селихов назвал лучшего российского вратаря

Страж ворот столичного «Спартака» Александр Селихов ответил на вопрос, кого он считает лучшим голкипером в России.

«Лучший вратарь России прямо сейчас? Акинфеев», - передает слова Александра издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Акинфеев всю свою карьеру провел в составе ЦСКА. В прошлом сезоне Российской премьер-лиги 37-летний голкипер принял участие в 29 матчах, в которых пропустил 27 мячей. В 11 встречах Игорь сохранил ворота на замке.

Вместе с «армейцами» Акинфеев стал серебряным призером Премьер-лиги и обладателем кубка страны. Контракт вратаря с ЦСКА рассчитан до середины 2024 года.