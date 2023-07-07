Павлюченко - о Фернандесе в «Зените»: «Значит, он тоже деньги любит»

Экс-форвард «Спартака» и «Локомотива» Роман Павлюченко отреагировал на новость о том, что бывший защитник ЦСКА Марио Фернандес близок к трансферу в петербургский «Зенит».

«Значит, он тоже деньги любит. Но зная любовь Марио к ЦСКА, как он поменял свое мнение? Это неожиданно для меня. Думал, что Марио не пойдет никуда, кроме ЦСКА», - передает «РБ Спорт» слова Павлюченко.

Ранее появилась информация, что Фернандес согласовал контракт с петербургским клубом. Срок действия соглашения будет рассчитан на два года. Заработная плата 32-летнего латераля в стане чемпиона России составит 2,5 миллиона евро за сезон.