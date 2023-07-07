Бывший президент «Торпедо» Денис Маслов в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о возможном переходе экс-защитника московского ЦСКА Марио Фернандеса в петербургский «Зенит».

«Где я и где Марио Фернандес? Мне это вообще неинтересно», - сказал Маслов.

Накануне появилась информация, что Фернандес договорился с петербургским клубом о подписании трудового соглашения. По данным журналиста Ивана Карпова, трудовое соглашение между сторонами будет рассчитано на два года. Заработная плата 32-летнего защитника в Санкт-Петербурге составит 2,5 миллиона евро в год.