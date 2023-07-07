Селихов оценил выступление «Спартака» в прошлом сезоне

Вратарь московского «Спартака» Александр Селихов высказался о прошлом сезоне. Он считает, что команда могла выступить намного лучше.

«Могли намного лучше выступить. Поэтому оценю ниже среднего. Лично для меня - плюс-минус так же. Было много недочетов. Имеем то, что имеем», - передает слова голкипера издание «Спорт-Экспресс».

По итогам минувшего розыгрыша Российской премьер-лиги «красно-белые» финишировали на третьем месте в турнирной таблице.

Селихов принял участие в 27 матчах чемпионата страны. 29-летний вратарь пропустил 34 гола, а в семи поединках сохранил свои владения в неприкосновенности.