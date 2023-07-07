Александров: «За мной следил «Зенит», но «Пари НН» проявил настойчивость»

Защитник «Пари НН» Виктор Александров рассказал о своём несостоявшемся переходе в «Зенит».

По словам 21-летнего футболиста, петербургский клуб проявлял к нему интерес ещё до его перехода в «Пари НН» из «Рубина» зимой 2022 года.

«Как рассказывал агент, за мной следил и «Зенит». Но «Нижний» проявил настойчивость, а я был рад, что мною заинтересовались в клубе из родного города», — цитирует Александрова Sport24.

В минувшем сезоне Александров провёл за команду из Нижнего Новгорода 27 матчей и забил пять голов.

Свой первый матч в новом сезоне «Пари НН» проведёт 22 июля против «Зенита». Начало встречи запланировано на 15:15 по московскому времени.