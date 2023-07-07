Полузащитник «Балтики» Тигран Аванесян в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о работе с Сергеем Игнашевичем, амбициях команды и старте сезона.

- Насколько неожиданной получилась для вас победа над «Локомотивом»?

- Не могу сказать, что такой результат стал неожиданным для нас. А почему бы и нет? У нас такая же сильная команда. Поэтому я не удивлен. Играли мы хорошо.

- Какие цели ставите на этот сезон?

- Амбициям нет предела. Мы не намерены просто бороться за выживание.

- Губернатор Калининградской области поставил задачу – попасть в десятку сильнейших. Готовы замахнуться на такую цель?

- Если сказали, значит нам это по силам.

- На старте сезона у вас не самый простой график: выезд к «Сочи» и «Спартаку». Сколько очков хотели бы набрать в этих двух матчах? Вряд ли получится набрать шесть очков?

- Почему вы раньше времени делаете такие прогнозы? Думаю, что нам вполне реально и шесть очков взять на этих выездах. Не важно, какие прогнозы строят до матча. Ты выходишь на поле, там играют одиннадцать на одиннадцать футболистов, и побеждают сильнейшие. Товарищеский матч с «Локомотивом» доказывает мои слова.

- Как вам «Локомотив», который не так давно наделал много шороху?

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- Это сильный соперник. Тем более, матчи на сборах нельзя оценивать с позиции результата, потому что команды не ставят задачу непременно его добиться. Футболисты больше готовятся к сезону, показывают себя.

- Какие задачи Сергей Игнашевич ставил на товарищеский матч с «Локомотивом»?

- У нас не было задачи выиграть. Первая цель – сыграть уверенно и почувствовать свои силы на фоне классного соперника. Мы на сто процентов выполнили эту задачу.

- Как оцените свои кондиции на данный момент?

- Все хорошо, сборы подходят к концу. Предстоит пройти заключительную часть сборов, где мы доберем. Сейчас готовы процентов на 90.

- Ваша команда любит много атаковать. Будете играть в таком же стиле в РПЛ?

- Да. Не собираемся отступать от своей игры, потому что хотим отталкиваться от себя. Будем придерживаться прагматичного футбола: все вместе в атаке, все вместе в обороне, чтобы зрителям было интересно. Планируем играть в тот футбол, который показывали в ФНЛ.

- На матчи РПЛ нужен Fan ID. Не боитесь спада посещаемости?

- Это, конечно, не очень хороший момент, но Калининград ждал это событие 25 лет. Думаю, для них не будет проблемой сделать Fan ID, и я уверен, что на трибунах соберется еще больше народу, чем в ФНЛ.

- Сергея Игнашевича признали лучшим тренером ФНЛ прошлого сезона. Расскажите о работе с ним?

- У него есть большое преимущество перед другими наставниками, потому что он сам поиграл в футбол и добился больших высот. Свой опыт он передает нам. Тренер может какие-то моменты глубоко разобрать, объяснить и сам показать. Особенно, как играть в обороне. Я хорошо помню его игру за ЦСКА, хотя сам был тогда еще мальчишкой. Подавал мячи. В том числе и ему. Думаю, он меня помнит с тех времен. Когда я был в дубле в 17 лет, он работал у нас тренером.

Елена Григорьевская