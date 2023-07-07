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«Спартак» объявил о назначении директора, работавшего ранее в хоккее

07 Июля 2023 • 09:34 Комментировать

41-летний менеджер Сергей Белых назначен исполнительным директором московского «Спартака». Об этом сообщается в социальных сетях «красно-белых».

«Добро пожаловать в «Спартак», Сергей Юрьевич», - говорится в публикации столичного клуба в телеграм-канале.

Стоит отметить, что до работы в «Спартаке» Белых занимал должность генерального директора хоккейного «Авангарда».

В минувшем сезоне Российской премьер-лиги «Спартак» занял третье место и стал обладателем бронзового комплекта наград. На второй позиции финишировал московский ЦСКА, а чемпионом страны в пятый раз подряд стал петербургский «Зенит».

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