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Кассьерра оценил работу Семака в «Зените»

07 Июля 2023 • 08:48 Комментировать

Форвард петербургского «Зенита» Матео Кассьерра рассказал, что думает о работе главного тренера команды Сергея Семака.

«Лучшая характеристика работы Семака - пять подряд чемпионств. Могу оставить о нём только самые лестные отзывы», - передает слова колумбийского легионера RT.

По итогам минувшего сезона «Зенит» досрочно стал чемпионом Российской премьер-лиги. Это пятое подряд чемпионство «сине-бело-голубых» под руководством Семака.

Матео играет за питерцев с лета прошлого года. В прошедшем сезоне чемпионата России колумбиец поучаствовал в 26 матчах, в которых отметился двумя забитыми мячами и шестью голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Матео Кассьерра
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