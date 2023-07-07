Кассьерра оценил работу Семака в «Зените»

Форвард петербургского «Зенита» Матео Кассьерра рассказал, что думает о работе главного тренера команды Сергея Семака.

«Лучшая характеристика работы Семака - пять подряд чемпионств. Могу оставить о нём только самые лестные отзывы», - передает слова колумбийского легионера RT.

По итогам минувшего сезона «Зенит» досрочно стал чемпионом Российской премьер-лиги. Это пятое подряд чемпионство «сине-бело-голубых» под руководством Семака.

Матео играет за питерцев с лета прошлого года. В прошедшем сезоне чемпионата России колумбиец поучаствовал в 26 матчах, в которых отметился двумя забитыми мячами и шестью голевыми передачами.