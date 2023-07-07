Форвард «Зенита» Кассьерра раскрыл свою мечту

Нападающий петербургского «Зенита» Матео Кассьерра высказался о дебюте за национальную сборную Колумбии.

«Дебют - и сразу гол. Огромное счастье! Надо продолжать забивать, чтобы и дальше получать вызовы. Моя мечта - сыграть на чемпионате мира 2026 года», - приводит слова форварда RT.

Кассьерра перешел в «Зенит» из «Сочи» летом прошлого года. Стороны заключили долгосрочное трудовое соглашение, рассчитанное до конца июня 2025 года.

В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги нападающий сыграл 26 поединков, в которых записал на свой счет два забитых мяча и шесть голевых передач.