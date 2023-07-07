Галактионов назвал цель «Локомотива» в новом сезоне

Рулевой московского «Локомотива» Михаил Галактионов поведал о целях «железнодорожников» на следующий сезон.

«Для себя ставим задачу - выигрывать в каждом матче. «Локо» воспитан на трофеях, чемпионских амбициях. Наша задача - возвращать клуб на те места, где он привык находиться», - приводит слова специалиста «Матч ТВ».

В прошлом сезоне Российской премьер-лиги «Локомотив» финишировал на восьмом месте в турнирной таблице, несмотря на провальный старт.

В первом туре нового розыгрыша чемпионата страны подопечные Галактионова сыграют против казанского «Рубина». Встреча пройдет 22 июля.