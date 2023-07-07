Кассьерра оценил свою игру за «Зенит» в прошлом сезоне

Форвард петербургского «Зенита» Матео Кассьерра прокомментировал свое выступление в прошлом сезоне.

«Я выкладывался по максимуму на поле. Не всё получилось, но это подстёгивает в новом сезоне проявить себя ещё лучше. Прошлый сезон был не лучшим в плане результативности», - приводит слова колумбийского бомбардира RT.

В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги 26-летний колумбиец провел 26 поединков за «сине-бело-голубых», в которых отметился двумя голами и шестью результативными передачами.

Вместе с командой Кассьерра стал чемпионом страны. «Зенит» завоевал золотые медали в пятый раз подряд.