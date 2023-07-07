Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в эксклюзивном комментарии для сетевого издания«Евро-Футбол.Ру» высказался о возможном переходе экс-защитника ЦСКА Марио Фернандеса в «Зенит».

- Вы думаете Фернандес усилит «Зенит»?

- Наверное, он неважно играл в Бразилии, раз собрался оттуда уезжать. В России он хорошо проявлял себя в атакующей фазе, так что посмотрим, как Семак встроит его в командную структуру. Скорее всего, «Зенит» предложил ему хорошую зарплату, поэтому он и принял такое волевое решение. Я не вижу Фернандеса в роли левого защитника, а справа в «Зените» играет Караваев. Возможно, они будут жёстко конкурировать за место в основном составе, но тут тренерский штаб может отдать приоритет иностранному футболисту. Тем более, в клубе есть большая бразильская диаспора. Таковы реалии футбола.

- Вы можете назвать решение Фернандеса предательским?

- Сейчас точно нет. В моё время это было бы предательством, сегодня дела обстоят иначе. Кто больше заплатил, тот и король.

- Всё бы ничего, но пару лет назад Фернандес сказал, что никогда не будет играть за другой российский клуб.

- А на что повлияют эти слова? Его агенты, да и он сам, объяснят это решение тем, что сейчас в команде много бразильцев, которые помогут в адаптации. Скажут, что перед «Зенитом» стоят более высокие задачи. Общественность никак не реагирует, потому что у неё как будто смазано чувство совести.