Гатагов оценил работу Абаскаля в «Спартаке»

Экс-футболист московского «Спартака» Сослан Гатагов высказался относительно работы главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

«Вся структура хорошо себя реализует. «Спартак» с Абаскалем на хорошем пути, мне импонирует его философия. Крутой дядька, крутая команда», - цитирует Гатагова «Матч ТВ».

Напомним, что Абаскаль возглавил московский коллектив летом прошлого года. Под руководством испанского специалиста «народная команда» стала бронзовым призером Российской премьер-лиги.

В стартовом туре нового сезона «Спартак» сыграет против «Оренбурга». Встреча состоится 23 июля.