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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кассьерра назвал цель «Зенита» на следующий сезон

07 Июля 2023 • 07:58 Комментировать

Нападающий петербургского «Зенита» Матео Кассьерра высказался относительно амбиций своего нынешнего клуба.

«Зенит» - та команда, которая всегда сражается за первые места. Очень хочется повторить прошлогодний успех и в будущем сезоне, присовокупив Кубок России», - передает слова южноамериканского бомбардира RT.

Напомним, что петербургский клуб досрочно стал чемпионом России в прошлом сезоне. Подопечные Сергея Семака завоевали золотые медали в пятый раз подряд.

Кассьерра принял участие в 26 матчах Премьер-лиги, отметившись двумя забитыми мячами и шестью голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Матео Кассьерра
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