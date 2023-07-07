Кассьерра назвал цель «Зенита» на следующий сезон

Нападающий петербургского «Зенита» Матео Кассьерра высказался относительно амбиций своего нынешнего клуба.

«Зенит» - та команда, которая всегда сражается за первые места. Очень хочется повторить прошлогодний успех и в будущем сезоне, присовокупив Кубок России», - передает слова южноамериканского бомбардира RT.

Напомним, что петербургский клуб досрочно стал чемпионом России в прошлом сезоне. Подопечные Сергея Семака завоевали золотые медали в пятый раз подряд.

Кассьерра принял участие в 26 матчах Премьер-лиги, отметившись двумя забитыми мячами и шестью голевыми передачами.