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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Пари НН» поделились ожиданиями от нового сезона

07 Июля 2023 • 07:52 Комментировать

Управляющий партнер компании PARI Дмитрий Сергеев рассказал об ожиданиях от выступления «Пари НН» в следующем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«На старте клуб ждут тяжёлые первые пять туров. Есть на этом отрезке оказаться на нижних местах. Но я верю, что клуб будет как минимум в середине турнирной таблицы», - передает слова Сергеева «РБ Спорт».

Напомним, что в прошедшем сезоне нижегородский коллектив финишировал на 13-м месте в турнирной таблице Премьер-лиги. Команда оказалась в стыковых матчах и сумела отстоять свое место в элитном дивизионе чемпионата России.

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Евро-Футбол.Ру,
Пари НН Дмитрий Сергеев
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