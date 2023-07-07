В «Пари НН» поделились ожиданиями от нового сезона

Управляющий партнер компании PARI Дмитрий Сергеев рассказал об ожиданиях от выступления «Пари НН» в следующем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«На старте клуб ждут тяжёлые первые пять туров. Есть на этом отрезке оказаться на нижних местах. Но я верю, что клуб будет как минимум в середине турнирной таблицы», - передает слова Сергеева «РБ Спорт».

Напомним, что в прошедшем сезоне нижегородский коллектив финишировал на 13-м месте в турнирной таблице Премьер-лиги. Команда оказалась в стыковых матчах и сумела отстоять свое место в элитном дивизионе чемпионата России.