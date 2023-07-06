Тарханов: «Абаскаль раскрепостил и сплотил «Спартак»

Российский специалист Александр Тарханов рассказал, что удалось сделать молодому тренеру Гильермо Абаскалю у руля столичного «Спартака» в первой половине прошедшего сезона.

«В первой половине сезона тренер смог раскрепостить и сплотить свою команду, наладить отношения в коллективе. Весной надо было добавить во всё это футбола, почерка, игры, но не получилось. Пока», - рассказал Тарханов «Матч ТВ».

Напомним, что до старта второй половины сезона «Спартак» рассматривался как клуб, который навяжет конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство. Увы, из-за ряда осечек «красно-белые» стали лишь третьими в турнирной таблице.