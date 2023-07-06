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Шунин - о Лещуке: «В гости друг к другу не ходим»

06 Июля 2023 • 22:51 Комментировать
Динамо Москва
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Краснодар
22.07 15:00

Голкипер столичного «Динамо» Антон Шунин рассказал, какие отношения сложились у него со вторым голкипером «бело-голубых» Игорем Лещуком. А иными словами – его конкурентом по позиции.

«С Игорем просто рабочие отношения, есть вратарский коллектив – в нём мы друг друга готовим к матчам, с полным уважением. Но в гости друг к другу не ходим», - рассуждает Шунин для «Чемпионата».

Голкипер отметил, что с некоторыми вратарями в сборной России у него гораздо более тёплые отношения. Например, с Матвеем Сафоновым.

«Мы тепло общаемся и часто списываемся», - добавил Шунин.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Антон Шунин Игорь Лещук
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