Стало известно, почему Глебов не сыграл против махачкалинского «Динамо»

Лидер «Ростова», центральный полузащитник Данил Глебов испытал небольшой мышечный дискомфорт, рассказал его агент Павел Банатин. Поэтому он не смог сыграть в сегодняшнем товарищеском матче дончан против махачкалинского «Динамо». В нём «Ростов», напомним, победил – 2:1.

«У Данила был дискомфорт в передней мышце бедра, но теперь всё. На следующей неделе, думаем, он будет заниматься в общей группе уже в полную силу», - цитирует Банатина «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне Глебов провёл за «Ростов» 35 матчей, в которых отличился четырьмя голами и тремя ассистами.

«Ростов» обыграл махачкалинское «Динамо»