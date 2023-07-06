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Кузьмичёв: «В «Динамо» не должны допустить нового отъезда Бальбуэны»

06 Июля 2023 • 22:32 Комментировать
Динамо Москва
...
Краснодар
22.07 15:00

Известный функционер Владимир Кузьмичёв считает, что теперь столичному «Динамо» необходимо предпринять шаги для того, чтобы Фабиан Бальбуэна не покинул клуб во второй раз.

«Теперь им надо дальше планировать рассчитывать ли на Бальбуэна или нет. Не должно получиться так, чтобы зимой он взял и уехал. «Динамо» следует с игроком и его агентом о чем-то договориться и закрепить это всё на бумаге», - цитирует Кузьмичёва «РБ Спорт».

Напомним, что сезон минувший парагвайский игрок обороны провёл в Бразилии. В этой латиноамериканской стране он выступал в составе «Коринтианса». Контракт защитника с динамовцами длится ещё два года.

​Бальбуэна вернулся в «Динамо»

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Владимир Кузьмичёв Фабиан Бальбуэна
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