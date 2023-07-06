Тарханов: «Личка в «Динамо» столкнётся с сильным давлением»

Российский тренер Александр Тарханов предполагает, что одной из проблем нового главного тренера «Динамо» Марцела Лички будет огромное давление, которое он испытает из-за необходимости дать хороший результат.

«Можно предположить, что он столкнётся с сильным давлением, что связано с необходимостью занять более высокое место в турнирной таблице. Остальное определяется уровнем игроков: чем он выше, тем тренеру легче работается», - рассуждает Тарханов для «Матч ТВ».

Минувший сезон Личка провёл у руля «Оренбурга» - с уральской командой специалист финишировал на седьмом месте, обойдя в турнирной таблице «Динамо» на две позиции.

​Кстати, ранее «Динамо» выиграло первый матч под руководством Лички.