Защитник «Балтики» Александр Пуцко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о целях на сезон, усилении команды и победе над «Локомотивом» в товарищеском матче.

- «Балтика» одержала первую победу в статусе команды РПЛ, пусть и в товарищеском матче над «Локомотивом». Какие впечатления?

- Это сборы, и серьезно относиться к результатам спаррингов не стоит. Главное – получить нагрузку, наиграть связи и обойтись без травм.

- Как оцениваете свои физические кондиции?

- Потихоньку набираю. Пока еще тяжело играть по 90 минут, но ничего. Через работу буду набирать кондиции.

- Какие цели ставите для себя в новом сезоне?

- Приносить пользу «Балтике» и хорошо играть. Мне как защитнику важно, чтобы команда не пропускала. Главное, чтобы мы выигрывали и закрепились в РПЛ.

- Губернатор Калининградской области поставил задачу – попасть в десятку сильнейших. Не слишком ли громкая цель?

- Нам пока задачи на сезон не объявляли. Понятно, что нужно закрепиться в Премьер-лиге. Считаю, все нам по силам. Посмотрим. Говорить сейчас можно, что угодно, но покажет все только игра.

- Календарь на старте сезона у «Балтики» не самый простой: выезд к «Сочи» и «Спартаку». Есть шансы набрать очки?

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- Все соперники тяжелые. Но мы все равно будем нацеливаться на шесть очков в стартовых турах, а как получится – тяжело прогнозировать.

- Ничья и со «Спартаком» будет хорошим результатом?

- Надо смотреть, как сложится матч. Если мы будем выигрывать и пропустим в конце, ничья нас не устроит. А если будем уступать и сравняем счет – это другое дело. Все по-разному может сложиться.

- Ваша команда любит играть в атаку. Не отступите от своей тактики в РПЛ? Все-таки она рискованная, учитывая серьезность соперников.

- Тренер скажет, как будем играть.

- А как оцениваете усиление команды?

- Хорошие ребята. Но по товарищеским встречам тяжело судить. Все покажет только чемпионат.

- Есть предстартовое волнение?

- Пока нет. Может, ближе к старту чемпионата появится.

- Оформили себе паспорт болельщика, который необходим в РПЛ?

- Нет пока. Насколько я знаю, когда мы вернемся в Калининград, нас всей командой повезут делать Fan ID.

- Нет опасений, что болельщики перестанут ходить на стадион из-за этого?

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- Кстати, интересно будет посмотреть. Обычно на игры у нас ходит много народу, поэтому спада посещаемости не жду. Тем более, мы вышли в РПЛ впервые за 25 лет. Надеюсь, люди сделают этот паспорт и будут поддерживать команду, как всегда.

Елена Григорьевская